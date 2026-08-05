Омичка унесла тротуарную плитку из тёплой остановки у Политеха

Необычный случай произошёл в конце июля на остановке «Технический университет» в Омске. О происшествии стало известно после публикации записи с камеры видеонаблюдения, установленной в тёплом остановочном комплексе. На кадрах видно, как женщина с пакетом заходит в павильон, оглядывается, после чего начинает вынимать из пола тротуарную плитку, выбирая ту, которую легче извлечь. Сложив несколько плиток в пакет, она спокойно покидает остановку. Видео опубликовал паблик «ЧП Омск».