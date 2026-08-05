Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Жителя Донецка задержали за публичные призывы в мессенджере Telegram к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, публично призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанный неоднократно публиковал в мессенджере Telegram призывы к насилию в отношении лиц, выделенных по признаку национальности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».