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Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Жителя Донецка задержали за публичные призывы в мессенджере Telegram к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, публично призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержанный неоднократно публиковал в мессенджере Telegram призывы к насилию в отношении лиц, выделенных по признаку национальности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

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