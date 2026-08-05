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13-летний мальчик погиб, ещё один сильно пострадал при пожаре на Алтае

13-летний мальчик погиб, ещё один ребёнок получил ожоги при пожаре в частном доме в селе Кызыл-Таш Республики Алтай. Об этом сообщило региональное управление МЧС России. Возгорание заметил местный житель. Он вызвал скорую помощь и пожарных.

Источник: Life.ru

Пожарные нашли тело 13-летнего мальчика в доме. Видео © VK / МЧС России по Республике Алтай.

«Рядом с местом ЧП находился 10-летний мальчик с ожогами. Его доставили в Кош-Агачскую районную больницу», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожарные нашли в доме тело 13-летнего мальчика без признаков жизни. Огонь охватил площадь 114 кв. м. С возгоранием боролись семь человек и три единицы техники. Пожарные полностью ликвидировали огонь. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на территории предприятия в Перми. Информация об этом поступила в 23:59 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты начали устанавливать обстоятельства возгорания. Причину пожара определит дознаватель МЧС после проведения необходимых проверок.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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