Ростовскую область ночью 5 августа атаковали свыше 40 беспилотников

Ночью 5 августа Ростовскую область атаковали более 40 беспилотников противника. Дроны-камикадзе уничтожены в четырех районах.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, воздушные цели поражены над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районах.
Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухостоя в Неклиновском районе. Пожар потушен. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше