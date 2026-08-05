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Ростовскую область ночью 5 августа атаковали свыше 40 беспилотников

Ночью 5 августа Ростовскую область атаковали более 40 беспилотников противника. Дроны-камикадзе уничтожены в четырех районах.

Ночью 5 августа Ростовскую область атаковали более 40 беспилотников противника. Дроны-камикадзе уничтожены в четырех районах.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, воздушные цели поражены над Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским районах.

Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухостоя в Неклиновском районе. Пожар потушен. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

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Биография Юрия Слюсаря
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