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В Ростове-на-Дону произошел пожар на АЗС

В Ростове-на-Дону загорелась автозаправочная станция и припаркованные рядом машины. Об инциденте сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, причиной стали «нарушения требований пожарной безопасности».

В Ростове-на-Дону загорелась автозаправочная станция и припаркованные рядом машины. Об инциденте сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, причиной стали «нарушения требований пожарной безопасности».

ЧП случилось в Северном жилом массиве города, информации о пострадавших нет. Полиция разыскивает мужчину, который устроил пожар на АЗС. Подозреваемый — 1982 года рождения, приехал из Запорожской области. По версии МВД, мужчина заправил находившиеся в машине емкости и, «не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство», что привело к пожару.

МВД опубликовало фото подозреваемого, а также видео с места ЧП. На кадрах видно, что полностью сгорели несколько автомобилей.

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