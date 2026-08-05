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Пропавшую после атаки в Архипо-Осиповке женщину нашли в краснодарской реанимации

Женщину, пропавшую после атаки БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке, удалось найти.

Источник: Комсомольская правда

Она находится в реанимации в Краснодаре, сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова в соцсетях.

Поиски велись совместно с полицейскими и медиками. Очевидцы рассказали, что женщина убежала с пляжа во время атаки. Ее близкие не могли с ней связаться, а в списках пострадавших ее не находили.

«Общими усилиями женщину нашли в Краснодаре, в реанимации. Оказывается, в шоковом состоянии пострадавшая назвала свою девичью фамилию», — рассказала Скорикова.

Горячая линия продолжает принимать многочисленные звонки. Люди пытаются выяснить, в каких больницах находятся их близкие и каково их состояние.

В Геленджик уже приехали первые родственники погибших. Сотрудники соцзащиты помогают им с оформлением документов, администрация города занимается расселением прибывших и организацией перевозки тел погибших в другие города.

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