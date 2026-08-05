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В Новосибирске задержали мужчину, устроившего стрельбу в аптеке

Конфликт в одной из аптек Дзержинского района Новосибирска завершился стрельбой и уголовным делом о хулиганстве. Подозреваемого в применении травматического оружия удалось задержать сотрудникам уголовного розыска, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл 2 августа в помещении аптеки на улице Доватора. Между двумя мужчинами возникла ссора, после которой началась драка. Во время столкновения один из участников достал травматическое оружие и выстрелил в оппонента.

Правоохранители установили личность предполагаемого стрелка в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 28-летний житель Октябрьского района Новосибирска, ранее не имевший судимостей. При осмотре места происшествия полицейские нашли две гильзы и две сферические пули. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Мужчина находится под стражей.

Ранее в селе Хмельницкое, расположенном под Севастополем, произошёл инцидент. По оперативным данным, военнослужащий открыл огонь, что привело к гибели четырёх человек и ранению ещё четверых. По словам губернатора города Михаила Развожаева, «трагедия в Севастополе» началась с конфликта между военными. Сначала подозреваемый выстрелил в своего сослуживца, убив его и ранив другого. На данный момент угроза устранена — нападавший задержан.

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