В Новосибирске задержали мужчину, устроившего стрельбу в аптеке

Ранее в селе Хмельницкое, расположенном под Севастополем, произошёл инцидент. По оперативным данным, военнослужащий открыл огонь, что привело к гибели четырёх человек и ранению ещё четверых. По словам губернатора города Михаила Развожаева, «трагедия в Севастополе» началась с конфликта между военными. Сначала подозреваемый выстрелил в своего сослуживца, убив его и ранив другого. На данный момент угроза устранена — нападавший задержан.