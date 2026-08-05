Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Калужской областью 5 августа сбили 20 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны ликвидировали двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью. По предварительным данным, которые привёл в своём телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал губернатор.

В настоящее время на местах происшествия работают оперативные группы. Согласно предварительным данным, жертв среди населения и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Тульская область снова подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Расчёты ПВО ликвидировали 107 дронов противника. Повреждения зафиксированы в двух жилых многоквартирных домах, расположенных на территории Веневского района. Повреждения отмечены также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на территорию сортировочного центра Wildberries. Ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше