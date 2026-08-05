Над Калужской областью 5 августа сбили 20 украинских дронов

Ранее Тульская область снова подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Расчёты ПВО ликвидировали 107 дронов противника. Повреждения зафиксированы в двух жилых многоквартирных домах, расположенных на территории Веневского района. Повреждения отмечены также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на территорию сортировочного центра Wildberries. Ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.