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Миляев: дрон ВСУ ранил человека в Тульской области

Один человек получил ранения после атаки дрона ВСУ в Тульской области.

Источник: Комсомольская правда

Один человек пострадал в Тульской области после атаки дрона ВСУ. Об этом в своем канале на платформе MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек», — написал он.

Миляев добавил также, что в результате атаки дронов ВСУ загорелся сортировочный центр Wildberries. Кроме того, в Веневском районе повреждения получили две многоэтажки, а в Новомосковске и Узловском районе — два производственных объекта.

Всего за ночь 5 августа российские силы ПВО ликвидировали больше ста вражеских беспилотников, заключил Дмитрий Миляев.

Накануне российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА в Ленинградской области. В результате атаки есть повреждения в складской зоне, также пострадал один человек.

Напомним, российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир.

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