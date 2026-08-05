Миляев: дрон ВСУ ранил человека в Тульской области

Один человек пострадал в Тульской области после атаки дрона ВСУ. Об этом в своем канале на платформе MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек», — написал он.
Миляев добавил также, что в результате атаки дронов ВСУ загорелся сортировочный центр Wildberries. Кроме того, в Веневском районе повреждения получили две многоэтажки, а в Новомосковске и Узловском районе — два производственных объекта.
Всего за ночь 5 августа российские силы ПВО ликвидировали больше ста вражеских беспилотников, заключил Дмитрий Миляев.
Накануне российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА в Ленинградской области. В результате атаки есть повреждения в складской зоне, также пострадал один человек.
Напомним, российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир.