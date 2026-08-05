В семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

Ограничения и меры безопасности объявлены для жителей Казани и Зеленодольска в 04:33 мск. Через два с половиной часа предупреждение распространили также на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Опасность атаки беспилотников также объявлена для городов Чистополя и Заинска. Спасательные службы призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации при угрозе применения БПЛА.