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В семи городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

В Татарстане введён режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Угроза атаки БПЛА объявлена в семи городах республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: Life.ru

Ограничения и меры безопасности объявлены для жителей Казани и Зеленодольска в 04:33 мск. Через два с половиной часа предупреждение распространили также на Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Опасность атаки беспилотников также объявлена для городов Чистополя и Заинска. Спасательные службы призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации при угрозе применения БПЛА.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что за ночь расчёты противовоздушной обороны сбили более 40 украинских дронов. Дроны были уничтожены над территориями Тарасовского, Каменского, Миллеровского и Неклиновского районов. В одном из районов обломки сбитого БПЛА привели к возгоранию сухой травы. Пожар в Неклиновском районе уже ликвидирован. Пострадавших нет.

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