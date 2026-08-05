Новости Ростовской области 5 августа: атака БПЛА ВСУ, пожары, бензин, футбол

В ночь на 5 августа донской регион вновь подвергся атаке БПЛА ВСУ. За ночь отечественные силы ПВО уничтожили в небе над Ростовской области около 40 вражеских беспилотников. Между тем в Ростове-на-Дону пожарные устраняют крупный пожар, объявший одну из АЗС.
Главные события Ростовской области за утро 5 августа — в подборке rostov.aif.ru.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 5 августа 2026: что известно.
По информации губернатора донского региона Юрия Слюсаря, вражеские беспилотники сбили в четырёх районах области: Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском.
В Неклиновском районе в результате падения обломков украинского БПЛА загорелся сухостой. Никто не пострадал. Пожар уже потушили. Всего, по данным главы региона, в небе над Ростовской областью уничтожили 40 БПЛА ВСУ.
Крупный пожар на АЗС в Ростове 5 августа 2026: пострадали машины.
В ночь на 5 августа в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону загорелась автозаправочная станция, огонь повредил припаркованные рядом машины.
О происшествии в 02:40 сообщил глава города Александр Скрябин. К моменту публикации на месте уже работали спасатели, а сотрудники полиции оцепили участок для беспрепятственного проезда пожарной техники. Точное количество повреждённых автомобилей устанавливается.
По данным ГУ МВД России по Ростовской области, к возгоранию привела неосторожность 44-летнего жителя Запорожской области. Мужчина залил топливо в канистры, находившиеся в салоне его авто, после чего оставил машину на территории АЗС. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.
«Ростов» разгромил «Акрон» в Кубке России.
ФК «Ростов» победил «Акрон» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:4 в пользу жёлто-синих.
Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена». Исход противостояния гости решили уже в дебюте: на 4-й минуте отличился Оланкунле Олусегун, а спустя три минуты преимущество удвоил Ярослав Михайлов. Во втором тайме успех донской команды закрепили Имран Азнауров и Данила Прохин, забившие на 50-й и 65-й минутах соответственно.
Единственным инцидентом в матче стала вынужденная замена в составе хозяев. На 37-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник Никита Базилевский, вместо которого на поле вышел Никита Платон.
В следующем туре турнира «Ростов» на домашней арене примет «Локомотив», а «Акрон» сыграет на выезде против «Родины».
Ликвидация последствий «урагана века»: ситуация на 5 августа 2026.
В Ростове-на-Дону трамваи маршрутов № 1, 4 и 10 возобновили движение по полным маршрутам. По словам главы города Александра Скрябина, ранее транспорт курсировал с ограничениями из-за обрыва контактной сети.
Инфраструктура пострадала во время урагана 25 июля: стихия повалила множество деревьев и оборвала провода. Несмотря на восстановление трамвайного сообщения, коммунальные службы продолжают работы по ликвидации остальных последствий непогоды.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 5 августа 2026.
На трассе М-4 «Дон» вырос спрос на топливо из-за сезона отпусков и поездок в сторону Черноморского побережья. Возросшая нагрузка на автозаправочные станции спровоцировала очереди и заторы на ключевых участках магистрали.
По данным мониторинга, топливо на трассе есть в наличии. Тем не менее, водители сталкиваются с локальными перебоями: на ряде АЗС фиксируются ограничения на отпуск бензина марки АИ-95 и дизельного топлива.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 5 августа 2026 года:
• АИ-92 — 81.35 ₽/л.
• АИ-95 — 89.65 ₽/л.
• АИ-98 — 107.13 ₽/л.
• Дизельное топливо — 86.97 ₽/л.
В Ростове арестовали мужчину, насмерть ранившего знакомого ножом.
В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу 50-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
По версии следствия, инцидент произошел 31 июля в квартире на улице Ерёменко. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил оппонента ножом в бедро. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
Злоумышленника задержали сразу после преступления. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Какая погода будет в Ростове и Ростовской области 5 августа 2026.
5 августа в Ростове‑на‑Дону ожидается жаркая погода: температура воздуха поднимется до +34 °C, ночью и ранним утром будет прохладнее — около +23 °C. По данным синоптиков, небо будет облачным с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется.
В районах Ростовской области температурный фон останется близким к ростовскому — от +22 до +33 °C в зависимости от локации. Ветер умеренный, 3−6 м/с, преимущественно восточного и юго‑восточного направления. Влажность — в пределах нормы для середины лета.