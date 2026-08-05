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МИД Таиланда передал Лаврову письмо в связи с убийством Назимовых

Министерство иностранных дел Таиланда направило главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову послание с выражением соболезнований в связи с гибелью граждан РФ Назимовых в Паттайе.

Источник: Reuters

В ведомстве сообщили, что генеральный директор передала соболезнования Таиланда в связи с кончиной двух россиян в провинции Чонбури, а также вручила письмо от заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда Сихасака Пхуангкеткеоо на имя Сергея Лаврова.

Документ был передан послу России Евгению Томихину в ходе встречи с директором департамента по европейским делам таиландского МИД Сомруди Пупхонанак.

Брат и сестра Роман и Диана Назимовы (17 и 22 года) исчезли 27 июля. Ранним утром они покинули дом на мотоцикле без предупреждения. Мать, находившаяся в тот момент в Бангкоке, получила от дочери СМС со словом «Urgent!», после чего связь с детьми оборвалась.

Задержанные по подозрению в преступлении Понг и Тхонг дали признательные показания. Они убили Назимовых с целью хищения их мотоцикла. Транспортное средство было найдено закопанным в 200 метрах от трассы в районе Хуай-Яй к югу от Паттайи.

В субботу сотрудники полиции обнаружили в лесном массиве захоронение с телами россиян. Там же находились останки трех граждан Таиланда — мужчины, женщины и девочки. Предположительно, они также стали жертвами этих же подозреваемых.

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