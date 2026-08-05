МИД Таиланда передал Лаврову письмо в связи с убийством Назимовых

Брат и сестра Роман и Диана Назимовы (17 и 22 года) исчезли 27 июля. Ранним утром они покинули дом на мотоцикле без предупреждения. Мать, находившаяся в тот момент в Бангкоке, получила от дочери СМС со словом «Urgent!», после чего связь с детьми оборвалась.