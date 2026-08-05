Над Ростовской областью уничтожили более 40 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили свыше 40 аппаратов в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах.
В Неклиновском районе падение обломков сбитой техники спровоцировало возгорание сухой травы. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, в результате инцидента никто не пострадал.
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