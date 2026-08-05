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Над Ростовской областью уничтожили более 40 БПЛА ВСУ

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили свыше 40 аппаратов в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах.

В Неклиновском районе падение обломков сбитой техники спровоцировало возгорание сухой травы. Спасатели оперативно ликвидировали огонь, в результате инцидента никто не пострадал.

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