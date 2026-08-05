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Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

В Донецке сотрудники ФСБ задержали мужчину за публичные призывы к экстремизму в телеграме. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по ДНР.

Источник: Life.ru

Житель Донецка призывал к насилию по национальному признаку. Видео © УФСБ России по ДНР.

«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, публично призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина неоднократно размещал в мессенджере призывы к насилию в отношении людей определённой национальности. Сотрудники ФСБ установили автора публикаций и задержали его. Следствие квалифицировало действия мужчины по части 2 статьи 280 УК России. Она предусматривает ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела.

Ранее суд приговорил 24-летнего жителя Прокопьевска к 12 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в участии в террористической организации, содействии её деятельности и публичном оправдании терроризма. Суд также установил его причастность к реабилитации нацизма в интернете. По данным следствия, с 2023 года осуждённый состоял в запрещённом националистическом объединении и более года управлял каналом в мессенджере. Там он публиковал материалы об организации и призывал подписчиков вступать в её ряды. Первые три года мужчина проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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