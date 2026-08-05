Массовое ДТП на М-4 «Дон» под Ростовом унесло две жизни

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась 4 августа в 07:25 на 1053-м километре автодороги. 57-летний водитель Hyundai i40, двигавшийся в сторону Краснодара, не справился с управлением. Машина дважды врезалась в металлическое барьерное ограждение. От сильного удара двигатель иномарки оторвался и повредил двигавшуюся в попутном направлении Lada X-Ray.