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Массовое ДТП на М-4 «Дон» под Ростовом унесло две жизни

В результате аварии водитель Hyundai и его 38-летний пассажир были госпитализированы. Оба скончались в больнице.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» (обход Аксая) произошло ДТП со смертельным исходом.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась 4 августа в 07:25 на 1053-м километре автодороги. 57-летний водитель Hyundai i40, двигавшийся в сторону Краснодара, не справился с управлением. Машина дважды врезалась в металлическое барьерное ограждение. От сильного удара двигатель иномарки оторвался и повредил двигавшуюся в попутном направлении Lada X-Ray.

В результате аварии водитель Hyundai и его 38-летний пассажир были госпитализированы. Оба скончались в больнице.