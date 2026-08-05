Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22 украинских беспилотника сбили над Воронежской областью в ночь с 4 на 5 августа

Над 17 регионами РФ и двумя морями уничтожили 475 дронов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 4 на 5 августа в небе над восемью районами Воронежской области сбили 22 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских дронов самолетного типа над территориями 17 регионов, включая Воронежскую область, и над акваториями двух морей.

Что касается режима атаки беспилотников, то он действовал в Воронежской области свыше девяти часов — с 21:53 4 августа до 7:32 5 августа.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше