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В Татарстане из-за падения дрона произошло возгорание на гражданском объекте

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Зеленодольском районе Татарстана. Обломки БПЛА вызвали локальный пожар на гражданском объекте, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

Оперативные службы быстро потушили огонь. Данных о повреждениях объекта глава района не привёл.

«Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — написал Афанасьев.

Специалисты продолжают обследовать территорию и устранять последствия падения обломков. Режим беспилотной опасности в Зеленодольском районе сохраняется.

Этой ночью ВСУ также атаковали Тульскую область — там сбили 107 украинских беспилотников. Дроны повредили два многоквартирных дома в Венёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Один БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего там начался пожар. Оперативные службы и пожарные работали на местах происшествий. По предварительным данным, никто не погиб, один человек получил ранения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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