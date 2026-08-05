Паводок подтопил 34 дачных надела на островной части Хабаровска

Поднявшийся Амур зашел на 34 дачных участка на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, которые входят в состав Хабаровска.
По информации регионального ГУ МЧС, из-за разлива проток и внутренних озер также есть затруднения в подходах к земельным наделам. Спасатели проводят мониторинг обстановки.
На катере специалисты провели патрулирование акватории и береговой черты островов и побеседовали с дачниками, которые были на участках. Их предупредили о повышении уровней воды до опасных отметок и рекомендовали убрать урожай, перенести вещи на возвышенности.
По прогнозу Дальневосточного УГМС, к 7−10 августа уровень Амура у Хабаровска может подняться до отметок 4,3−4,5 метра, а к 13−16 августа — 4,7−5 метров (неблагоприятное явление — 450 сантиметров, а опасное — 600).
В МЧС напоминают: жителям и гостям края нужно соблюдать меры безопасности во время прохождения паводка. Туристам и отдыхающим лучше отказаться от сплавов.