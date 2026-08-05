Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паводок подтопил 34 дачных надела на островной части Хабаровска

Поднявшийся Амур зашел на 34 дачных участка на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, которые входят в состав Хабаровска.

Источник: "Российская газета"

Поднявшийся Амур зашел на 34 дачных участка на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, которые входят в состав Хабаровска.

По информации регионального ГУ МЧС, из-за разлива проток и внутренних озер также есть затруднения в подходах к земельным наделам. Спасатели проводят мониторинг обстановки.

На катере специалисты провели патрулирование акватории и береговой черты островов и побеседовали с дачниками, которые были на участках. Их предупредили о повышении уровней воды до опасных отметок и рекомендовали убрать урожай, перенести вещи на возвышенности.

По прогнозу Дальневосточного УГМС, к 7−10 августа уровень Амура у Хабаровска может подняться до отметок 4,3−4,5 метра, а к 13−16 августа — 4,7−5 метров (неблагоприятное явление — 450 сантиметров, а опасное — 600).

В МЧС напоминают: жителям и гостям края нужно соблюдать меры безопасности во время прохождения паводка. Туристам и отдыхающим лучше отказаться от сплавов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше