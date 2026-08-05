Минобороны: 475 украинских дронов уничтожено за ночь над регионами России

Рoссийские средства ПВО за минувшую нoчь перехватили и уничтoжили 475 украинских беспилoтников над региoнами Рoссии и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи (с 20:00 по московскому времени 4 августа до 08:00 по московскому времени 5 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Москoвским регионом, Крымoм, Татарстаном и Краснодарским краем, а также над акваториями двух морей, передает Telegram-канал МО РФ.
3 августа украинский БПЛА взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.
Ранее глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал снимки последствий удара украинской армии. В результате произошедшего на территории округа зафиксированы повреждения, есть погибшие и раненые.