Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших в Тульской области

Минувшей ночью расчёты ПВО уничтожили над Тульской областью 107 украинских беспилотников. Два жилых дома получили повреждения в Венёвском районе, ещё два производственных объекта — в Новомосковске и Узловском районе. После падения одного из дронов загорелся сортировочный центр Wildberries. На местах происшествий работали оперативные службы и пожарные подразделения. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил ранения. Губернатор Дмитрий Миляев призвал жителей не снимать последствия атаки и не публиковать такие материалы в интернете.