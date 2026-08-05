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Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших в Тульской области

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших при атаке БПЛА в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Источник: Life.ru

«Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью расчёты ПВО уничтожили над Тульской областью 107 украинских беспилотников. Два жилых дома получили повреждения в Венёвском районе, ещё два производственных объекта — в Новомосковске и Узловском районе. После падения одного из дронов загорелся сортировочный центр Wildberries. На местах происшествий работали оперативные службы и пожарные подразделения. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил ранения. Губернатор Дмитрий Миляев призвал жителей не снимать последствия атаки и не публиковать такие материалы в интернете.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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