Ночные сирены прервали сон жителей Воронежа и восьми муниципалитетов

В 22:24 аналогичный режим ввели в Бобровском, Бутурлиновском и Лискинском районах, в 23:04 — в Аннинском районе, в 23:23 — в Воронеже, в 0:09 5 августа — в Острогожском районе, в 0:45 — в Нововоронеже.
А в 4:35 отменили угрозу непосредственного удара БпЛА во всех муниципалитетах.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала свыше девяти часов — с 21:53 4 августа до 7:32 5 августа. Минувшей ночью над нашим регионом сбили 22 дрона.
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