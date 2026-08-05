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Сын звезды «Интернов» Демчога вышел на свободу после срока за мошенничество

Сын актёра Вадима Демчога — Вильям — вышел на свободу. Он отбыл наказание за мошенничество. Об этом сам молодой человек рассказал журналистам РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Да, уже всё», — сказал Вильям, отвечая на вопрос, освободился ли он.

Напомним, в июне прошлого года суд дал сыну российского актёра два года колонии за то, что он помог телефонным мошенникам выманить у пенсионера 1,8 миллиона рублей. Его «навар» составил 30 тысяч рублей. Деньги Вильям потом полностью вернул. Сначала он сидел под домашним арестом, а затем в СИЗО, и это время засчитали как часть срока. Позже 82-летний мужчина, обманутый злоумышленниками с участием Демчога-младшего, скончался.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.