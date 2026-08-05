Сын звезды «Интернов» Демчога вышел на свободу после срока за мошенничество

Напомним, в июне прошлого года суд дал сыну российского актёра два года колонии за то, что он помог телефонным мошенникам выманить у пенсионера 1,8 миллиона рублей. Его «навар» составил 30 тысяч рублей. Деньги Вильям потом полностью вернул. Сначала он сидел под домашним арестом, а затем в СИЗО, и это время засчитали как часть срока. Позже 82-летний мужчина, обманутый злоумышленниками с участием Демчога-младшего, скончался.