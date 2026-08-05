Три человека пострадали при атаках дронов на Белгородскую область

Этой ночью ВСУ также атаковали Тульскую область — там сбили 107 украинских беспилотников. Дроны повредили два многоквартирных дома в Венёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Один БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, после чего там начался пожар. Оперативные службы и пожарные работали на местах происшествий. По предварительным данным, никто не погиб, один человек получил ранения.