Силы ПВО за ночь сбили над Россией 475 БПЛА

Над Тульской областью за ночь сбили 107 беспилотников, пострадал один человек. После атаки БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries. В Белгородской области в результате атак FPV-дронов ранены три человека. В Ростовской области уничтожили более 40 дронов, в Неклиновском районе загорелась сухая трава, пострадавших нет. В Воронежской области сбили 22 беспилотника, в Калужской области — 20, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.