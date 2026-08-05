В Хабаровском крае завели дело после ДТП с пассажирским автобусом

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом. Оно расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В среду утром водитель рейсового автобуса № 115, следовавшего из города Юности в поселок Галичный, не справился с управлением. Машина съехала в кювет.
«В салоне находилось около 80 пассажиров, трое из которых получили травмы. Степень вреда их здоровью устанавливается», — сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.
В Госавтоинспекции региона уточнили, что водитель потерял управление из-за поломки рессоры.
При расследовании дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок. Следователей интересует, почему технически неисправный автобус вышел на маршрут.