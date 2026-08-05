Ситуация с электроснабжением Крыма — оперативная информация

«В связи с действующими ограничениями электроснабжения на всей территории полуострова, в зависимости от ситуации в энергорайонах, оперативно происходят отключения электроэнергии», — сказано в сообщении компании в канале в МАКС.
Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, зависит от возможности электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия «Крымэнерго», так и источника питания — магистральной электрической сети. Энергетики круглосуточно ведут работы по стабилизации электроснабжения, заверили в «Крымэнерго».
В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры после вражеских атак. В республике действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие «Крымэнерго», восстановительные работы ведутся круглосуточно. Сейчас ситуацию усложняет жаркая погода, которая приводит к дополнительному разбору мощностей и провоцирует аварии.