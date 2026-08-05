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Ситуация с электроснабжением Крыма — оперативная информация

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры нарушено электроснабжение и продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии. Об этом в среду сообщили в компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с действующими ограничениями электроснабжения на всей территории полуострова, в зависимости от ситуации в энергорайонах, оперативно происходят отключения электроэнергии», — сказано в сообщении компании в канале в МАКС.

Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, зависит от возможности электрической сети и готовности к эксплуатации поврежденных объектов как предприятия «Крымэнерго», так и источника питания — магистральной электрической сети. Энергетики круглосуточно ведут работы по стабилизации электроснабжения, заверили в «Крымэнерго».

В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры после вражеских атак. В республике действуют ограничения электроснабжения. Как утверждает предприятие «Крымэнерго», восстановительные работы ведутся круглосуточно. Сейчас ситуацию усложняет жаркая погода, которая приводит к дополнительному разбору мощностей и провоцирует аварии.

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