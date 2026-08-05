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Под Екатеринбургом водитель без прав насмерть сбил велосипедиста и уехал

В Сысертском районе водитель, ранее лишенный прав за пьяное вождение, сбил 42-летнего мужчину на электровелосипеде и уехал с места происшествия.

Это случилось вчера, 4 августа, около 22:45 на улице 1 Мая в городе Арамиль. Велосипедист двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. От полученных ранений он погиб до приезда медиков.

Нарушитель задержан. Это 59-летний местный житель, он был за рулем Kia Sorento. Прежде его уже неоднократно ловили пьяным за рулем и лишали прав. В этот раз — та же картина: 0,746 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

«Мужчина пояснил, что увидел велосипедиста в последний момент и не успел среагировать», — отметили в ГАИ.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.