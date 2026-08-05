Под Екатеринбургом водитель без прав насмерть сбил велосипедиста и уехал

Нарушитель задержан. Это 59-летний местный житель, он был за рулем Kia Sorento. Прежде его уже неоднократно ловили пьяным за рулем и лишали прав. В этот раз — та же картина: 0,746 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.