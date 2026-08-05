В Прибрежном пожарные вывели из горящей шестиэтажки восемь человек, кошку и собаку

В калининградском микрорайоне Прибрежный 4 августа произошел пожар в шестиэтажном жилом доме, из которого спасатели вывели восемь человек, кошку и собаку. Как сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС, ЧП случилось на улице Береговой.
«На четвертом этаже в четырехкомнатной квартире загорелся диван. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В результате происшествия комната, прихожая и лоджия оказались закопчены, — уточняют в пресс-службе ведомства. — Оперативно прибывшие огнеборцы провели разведку и с помощью спасательных устройств вывели с вышележащих этажей 8 человек, в том числе 3 подростков. Также пожарные спасли кошку и собаку».
Пострадавших нет. На месте происшествия работали 15 сотрудников и 4 единицы специальной техники МЧС России. Пожарным удалось не допустить распространения огня.