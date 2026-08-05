Человек пострадал в ДТП с мопедом и грузовиком в Нижегородской области

Инцидент случился 4 августа примерно в 14:35 на подъезде к деревне Могильцы. По предварительным данным, 50‑летний водитель мопеда допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком марки Shacman. За рулём грузовика находился 42‑летний мужчина.