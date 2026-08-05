Человек пострадал в ДТП с мопедом и грузовиком в Нижегородской области

В Городецком районе Нижегородской области произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием мопеда и грузового автомобиля. Информацию об аварии предоставила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент случился 4 августа примерно в 14:35 на подъезде к деревне Могильцы. По предварительным данным, 50‑летний водитель мопеда допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком марки Shacman. За рулём грузовика находился 42‑летний мужчина.
В результате ДТП водитель мопеда пострадал — его госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Ранее ребенок погиб под колёсами автомобиля в Новой Кузнечихе.