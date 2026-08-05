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В Искитиме алиментщица получила 6 месяцев принудительных работ за неуплату долга

Женщина игнорировала обязательства перед сыном.

Источник: Комсомольская правда

35-летняя жительница Искитимского района отправится на принудительные работы за длительную неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области.

Должница игнорировала требования судебного пристава и дважды привлекалась к уголовной ответственности, но наказание не было связано с ограничением свободы. В начале года дознаватель возбудил очередное дело по статье 157 УК РФ.

Суд назначил алиментщице шесть месяцев принудительных работ. При этом отбывание наказания не освобождает женщину от уплаты алиментов. Если она и дальше продолжит уклоняться, то к ней применят другие меры принудительного исполнения.