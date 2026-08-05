Мирошник: За последнюю неделю в результате ударов ВСУ погибли 49 жителей РФ

По словам дипломата, общее число пострадавших за этот период превысило 390 человек. Он также заявил, что украинские солдаты всё чаще атакуют пассажирский транспорт. По информации Мирошника, за последние два месяца беспилотники нанесли удары по 34 пассажирским автобусам в различных российских регионах.