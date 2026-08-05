Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды

Кроме того, без воды феодосийский поселок Приморский — район Башня. Также в Симферополе воды не будет до полудня в массиве «Живописное», в Бахчисарайском районе до 17 часов без воды частично село Холмовка, в Джанкойском районе до 16:00 в Новопокровке будут дезинфицировать сети.