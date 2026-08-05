Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды

«5 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение», — предупредили в компании.
По данным предприятия, наибольшее число потребителей останутся в среду без воды в Кировском районе из-за аварий на сетях «Крымэнерго» и отсутствия электроэнергии. В частности, без света населенные пункты Старый Крым, Кировское, Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка.
Кроме того, без воды феодосийский поселок Приморский — район Башня. Также в Симферополе воды не будет до полудня в массиве «Живописное», в Бахчисарайском районе до 17 часов без воды частично село Холмовка, в Джанкойском районе до 16:00 в Новопокровке будут дезинфицировать сети.
В Керчи ранее отменили запланированное на