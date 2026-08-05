После удара ВСУ по Белгородской области умерла женщина

В медицинском учреждении скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при недавнем ракетном ударе украинских войск по Белгородскому округу. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
«В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при ракетном обстреле в Белгородском округе 31 июля», — написал глава региона в «Максе», выразив соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, в селе Смородино дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. В результате были госпитализированы два человека. Тогда состояние женщины оценивалось как тяжелое. Кроме того, в городе Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Женщина получила тяжелые ранения, включая травматическую ампутацию голени. Ей оказывают необходимую помощь.