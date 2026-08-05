После удара ВСУ по Белгородской области умерла женщина

Напомним, в селе Смородино дрон сбросил взрывное устройство на частный дом. В результате были госпитализированы два человека. Тогда состояние женщины оценивалось как тяжелое. Кроме того, в городе Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Женщина получила тяжелые ранения, включая травматическую ампутацию голени. Ей оказывают необходимую помощь.