МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян

По данным следствия, сестра и брат собирались в круглосуточный магазин, и примерно спустя полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». Позже они пропали, а спустя несколько дней их нашли убитыми. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».