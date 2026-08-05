МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян

МИД Таиланда выразил соболезнования российской стороне после убийства двух граждан России в Паттайе. Письмо с соболезнованиями в среду, 5 августа, передали министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
— Генеральный директор выразила глубочайшие соболезнования Таиланда в связи со смертью двух граждан России в провинции Чонбури, — заявили в тайском внешнеполитическом ведомстве.
Послание Лаврову передала директор департамента по европейским делам МИД Таиланда Сомруди Пупхонанак во время встречи с российским послом Евгением Томихиным, передает РИА Новости.
Убийство в Паттайе россиян, 22-летней девушки и ее 17-летнего брата, не оставило равнодушными местных жителей. Они требуют для убийц смертную казнь. Могут ли виновные добиться помилования, рассказала юрист Мария Ярмуш.
По данным следствия, сестра и брат собирались в круглосуточный магазин, и примерно спустя полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». Позже они пропали, а спустя несколько дней их нашли убитыми. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».