Жителю Солнечногорска грозит взыскание 4,5 миллиона рублей из-за унитаза

В подмосковном поселке Поварово жителю Солнечногорска временно отключили канализацию из-за задолженности, превышающей 4,5 миллиона рублей. Как сообщается, мужчина самовольно подключил унитаз к центральной системе водоотведения, не оформив договор с «Солнечногорским ЖКХ».
Связаться с должником ресурсоснабжающей организации не удалось, после чего было принято решение ограничить прием сточных вод. Если задолженность не будет погашена, материалы направят в суд.
Заместитель главы округа Никита Иванов отметил, что своевременная оплата услуг водоотведения необходима для стабильной работы коммунальной инфраструктуры и обеспечения санитарной безопасности. Он также подчеркнул, что при готовности урегулировать ситуацию должнику могут предоставить рассрочку и помочь с упрощенным оформлением договора.
— Чтобы узаконить такие коммуникации и избежать штрафов, собственнику необходимо самостоятельно обратиться в ресурсоснабжающую организацию с заявлением о заключении договора, — отметил юрист Александр Невзоров в беседе с Regions.
Петербургская полиция ранее ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе. При этом ущерб от незаконного потребления электроэнергии также составил около 10 миллионов рублей.