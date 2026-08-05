Жителю Солнечногорска грозит взыскание 4,5 миллиона рублей из-за унитаза

Заместитель главы округа Никита Иванов отметил, что своевременная оплата услуг водоотведения необходима для стабильной работы коммунальной инфраструктуры и обеспечения санитарной безопасности. Он также подчеркнул, что при готовности урегулировать ситуацию должнику могут предоставить рассрочку и помочь с упрощенным оформлением договора.