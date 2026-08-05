Туристка травмировала ногу во время прогулки по Таганаю

Во время похода женщина повредила ногу и обратилась за помощью. Спасатели прибыли на место, оказали ей первую помощь и зафиксировали травмированную конечность. Предварительно у туристки диагностировали перелом левого голеностопа. Пострадавшую на квадроцикле доставили до Центральной усадьбы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.
— Перед походом оценивайте свои силы и надевайте удобную обувь. Даже на популярных туристических маршрутах можно получить серьёзную травму, — напоминают спасатели.
Даже популярные туристические маршруты могут быть непростыми: «Таганай» находится в горно-таёжной местности, и прогулки по его тропам требуют определённой физической подготовки. Поэтому во время похода важно внимательно следить за самочувствием и соблюдать осторожность.
Напомним, в Челябинской области с 1 августа изменилась стоимость входа на территорию национального парка «Таганай». Согласно приказу директора нацпарка Александра Кузнецова, плата за посещение для туристов увеличится с 250 до 300 рублей. Изменение тарифа утверждено в соответствии с постановлением Правительства РФ.