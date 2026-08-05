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Туристка травмировала ногу во время прогулки по Таганаю

Травму во время прогулки в районе Каменной нацпарка «Таганай» получила 53-летняя женщина. На помощь туристке пришли спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда.

Источник: пресс-центр Поисково-спасательной службы

Во время похода женщина повредила ногу и обратилась за помощью. Спасатели прибыли на место, оказали ей первую помощь и зафиксировали травмированную конечность. Предварительно у туристки диагностировали перелом левого голеностопа. Пострадавшую на квадроцикле доставили до Центральной усадьбы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.

— Перед походом оценивайте свои силы и надевайте удобную обувь. Даже на популярных туристических маршрутах можно получить серьёзную травму, — напоминают спасатели.

Даже популярные туристические маршруты могут быть непростыми: «Таганай» находится в горно-таёжной местности, и прогулки по его тропам требуют определённой физической подготовки. Поэтому во время похода важно внимательно следить за самочувствием и соблюдать осторожность.

Напомним, в Челябинской области с 1 августа изменилась стоимость входа на территорию национального парка «Таганай». Согласно приказу директора нацпарка Александра Кузнецова, плата за посещение для туристов увеличится с 250 до 300 рублей. Изменение тарифа утверждено в соответствии с постановлением Правительства РФ.