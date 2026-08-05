Туристка травмировала ногу во время прогулки по Таганаю

Во время похода женщина повредила ногу и обратилась за помощью. Спасатели прибыли на место, оказали ей первую помощь и зафиксировали травмированную конечность. Предварительно у туристки диагностировали перелом левого голеностопа. Пострадавшую на квадроцикле доставили до Центральной усадьбы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.