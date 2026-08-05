Обвиняемого в смертельном ДТП водителя Lexus в Екатеринбурге отправили под суд

Следствие установило, что вечером 11 апреля Гаренских, будучи пьяным, ехал на неисправном Lexus LX570 со скоростью около 144 км/ч, что значительно выше установленного лимита на участке. Он не снизил скорость, когда перестраивался в левую полосу, а также не соблюдал безопасную дистанцию — из-за этого он врезался в Toyota Auris. Lexus отбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с BMW X5, за рулем которого была жительница Балтыма, а пассажиром — ее ребенок. Он получил травмы, а мать скончалась в больнице.