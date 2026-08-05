При атаке ВСУ на Тульскую область повреждены два дома и два промпредприятия

Пострадал один человек. Ему оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данных о погибших на данный момент не поступало. Глава региона настоятельно призвал местных жителей воздерживаться от фото- и видеосъемки мест происшествий и не публиковать подобные материалы в сети.