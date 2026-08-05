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При атаке ВСУ на Тульскую область повреждены два дома и два промпредприятия

При атаке ВСУ на Тульскую область пострадал один человек.

В результате ночной атаки дронов на Тульскую область были повреждены два жилых дома и два промышленных предприятия. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительным оперативным данным, зафиксированы серьезные повреждения двух многоквартирных жилых домов в Веневском районе. Кроме того, ударом дронов повреждены два производственных объекта, расположенных в Новомосковске и Узловском районе.

Отдельное ЧП произошло на территории сортировочного центра Wildberries, где после падения беспилотника вспыхнул пожар. В настоящее время на всех пострадавших площадках экстренно работают оперативные службы и пожарные расчеты, ликвидирующие последствия возгораний.

Пострадал один человек. Ему оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данных о погибших на данный момент не поступало. Глава региона настоятельно призвал местных жителей воздерживаться от фото- и видеосъемки мест происшествий и не публиковать подобные материалы в сети.

Напомним, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 107 беспилотников в Тульской области в ночь на среду, 5 августа.

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