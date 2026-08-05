Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир пытался увезти в Баку более 2,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела

В новосибирском аэропорту Толмачево пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления 5 августа.

Источник: Сиб.фм

Уголовное дело возбудили в отношении 40-летнего мужчину, который собирался вылететь в Баку. В аэропорту его остановили на «зеленом коридоре» во время выборочного контроля. На вопрос инспектора о количестве перевозимых денег пассажир заявил, что везет около 1,5 млн рублей.

Однако во время досмотра выяснилось, что сумма значительно больше. В барсетке мужчины обнаружили 2 606 500 рублей: 100 долларов США и 43 азербайджанских маната.

По оценке таможни, объем незаконно перемещаемых наличных превысил эквивалент 33 тысяч долларов США. Деньги были изъяты, дальнейшую их судьбу определит суд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше