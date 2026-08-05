Пассажир пытался увезти в Баку более 2,6 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбудили в отношении 40-летнего мужчину, который собирался вылететь в Баку. В аэропорту его остановили на «зеленом коридоре» во время выборочного контроля. На вопрос инспектора о количестве перевозимых денег пассажир заявил, что везет около 1,5 млн рублей.
Однако во время досмотра выяснилось, что сумма значительно больше. В барсетке мужчины обнаружили 2 606 500 рублей: 100 долларов США и 43 азербайджанских маната.
По оценке таможни, объем незаконно перемещаемых наличных превысил эквивалент 33 тысяч долларов США. Деньги были изъяты, дальнейшую их судьбу определит суд.