Жителя Первоуральска осудили за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире

В Первоуральске вынесли приговор Александру Шиваеву, который фиктивно поставил на учет пять мигрантов. Установлено, что в период с 4 по 6 мая 2025 года мужчина по просьбе знакомого прописал в своей квартире четырех иностранцев. При этом предоставлять свое жилье мигрантам он не собирался.