Жителя Первоуральска осудили за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире

В Первоуральске вынесли приговор Александру Шиваеву, который фиктивно поставил на учет пять мигрантов. Установлено, что в период с 4 по 6 мая 2025 года мужчина по просьбе знакомого прописал в своей квартире четырех иностранцев. При этом предоставлять свое жилье мигрантам он не собирался.
— Аналогичные действия Шиваев повторил 13 августа 2025 года, осуществив фиктивную постановку на учет ещё одного иностранца, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Первоуральский городской суд признал Шиваева виновным в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». С учетом рецидива преступления, ему назначили один год и три месяца принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты.