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Жителя Первоуральска осудили за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире

Житель Первоуральска прописал в своей квартире 5 мигрантов.

Источник: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Первоуральске вынесли приговор Александру Шиваеву, который фиктивно поставил на учет пять мигрантов. Установлено, что в период с 4 по 6 мая 2025 года мужчина по просьбе знакомого прописал в своей квартире четырех иностранцев. При этом предоставлять свое жилье мигрантам он не собирался.

— Аналогичные действия Шиваев повторил 13 августа 2025 года, осуществив фиктивную постановку на учет ещё одного иностранца, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Первоуральский городской суд признал Шиваева виновным в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». С учетом рецидива преступления, ему назначили один год и три месяца принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты.