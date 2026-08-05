В небе над акваторией Азовского моря перехватили БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Перехват был выполнен в ходе работы дежурных сил ПВО в ночь на 5 августа — с 20:00 до 8:00. За это время над территорией страны всего уничтожено 475 дронов.
Помимо акватории Азовского моря, беспилотники сбивались над акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Краснодарского края.
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