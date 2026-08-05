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Двое новосибирцев отправятся в колонию за призывы к терактам в мессенджере

Сибиряки оставляли публичные сообщения в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговоры двум местным жителям за публичные призывы к террористической деятельности в комментариях мессенджера. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2024 года один из осужденных оставил комментарии под публикациями о поджоге здания в центре Новосибирска, призывая продолжать террористические акты.

Другой мужчина в ноябре 2023 года поддержал диверсию в Рязанской области, в результате которой сошли с рельсов 19 грузовых вагонов. Он призвал продолжать теракты и противоправные действия против сотрудников правоохранительных органов.

Оба новосибирца признаны виновными по статье 205.2 УК РФ. Одному из них также инкриминировали статью 280 УК РФ. Первый приговорен к пяти годам колонии общего режима, второй — к пяти годам и двум месяцам.