Двух мигрантов арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки

В Ульяновске суд заключил под стражу двух мигрантов в возрасте 20 и 22 лет. Их обвиняют в изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, преступление произошло вечером 27 июля во дворе жилого дома на улице Ленина. Молодые люди, как полагают следователи, надругались над школьницей.
Уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14 лет. На время расследования оба фигуранта останутся в следственном изоляторе.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранительные органы проверят законность пребывания молодых людей на территории России.
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