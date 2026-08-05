Заочно осужденный блогер Гасанов хотел бы вернуться в Россию

Блогер Гусейн Гасанов хотел бы вернуться в Россию, несмотря на заочный приговор по делу об отмывании 68 миллионов рублей. Об этом в среду, 5 августа, сообщил его адвокат Дмитрий Козяйкин.
Адвокат отметил, что Гасанов хотел бы жить в России и продолжать здесь свою деятельность, однако сейчас этому препятствуют «определенные события». Блогер объявлен в международный розыск.
— Ну конечно, хочет вернуться в Россию, это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь, — сказал Козяйкин РИА Новости.
Во вторник суд в Москве заочно приговорил Гасанова к четырем годам колонии за легализацию средств через покупку апартаментов в «Москва-Сити». Также у блогера конфисковали недвижимость и назначили штраф в один миллион рублей.
В феврале этого года прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы передали в суд. Сам фигурант скрывается от следствия за границей. Его заочно арестовали. Гасанов не признает вину в преступлении.