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Лишившийся руки свердловчанин отсудил у предприятия 1,5 миллиона рублей

Уральское предприятие заплатит 1,5 миллиона рублей за производственную травму.

Источник: Комсомольская правда

Камышловский райсуд удовлетворил иск сотрудника птицефабрики, который получил тяжелую травму. Правую руку уральца затянуло в механизм, что привело к ампутации. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Пострадавший Сергей с 2017 года на производстве работал птицеводом. Несчастный случай произошел на птицефабрике 17 января 2026 года.

— Мужчина очищал наклонный транспортер от намерзшего льда. Заметив в транспортерной яме нить от конвейерной ленты, он спустился вниз. Сотрудник хотел ее удалить. Но рукав защитного костюма зацепился за вал механизма. После чего кисть правой руки работника затянуло под вал, — сказано в сообщении.

Из-за этого ЧП мужчина потерял руку в области предплечья. Суд выслушал мнения сторон, изучил материалы дела. Инстанция пришла к выводу, что требования обоснованные. Поэтому иск удовлетворили в полном объеме. С птицефабрики в пользу сотрудника птицевода взыскали 1,5 миллиона рублей. Также с завода взыскали госпошлину 3000 рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в течение месяца.