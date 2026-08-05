Лишившийся руки свердловчанин отсудил у предприятия 1,5 миллиона рублей

Камышловский райсуд удовлетворил иск сотрудника птицефабрики, который получил тяжелую травму. Правую руку уральца затянуло в механизм, что привело к ампутации. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Пострадавший Сергей с 2017 года на производстве работал птицеводом. Несчастный случай произошел на птицефабрике 17 января 2026 года.
— Мужчина очищал наклонный транспортер от намерзшего льда. Заметив в транспортерной яме нить от конвейерной ленты, он спустился вниз. Сотрудник хотел ее удалить. Но рукав защитного костюма зацепился за вал механизма. После чего кисть правой руки работника затянуло под вал, — сказано в сообщении.
Из-за этого ЧП мужчина потерял руку в области предплечья. Суд выслушал мнения сторон, изучил материалы дела. Инстанция пришла к выводу, что требования обоснованные. Поэтому иск удовлетворили в полном объеме. С птицефабрики в пользу сотрудника птицевода взыскали 1,5 миллиона рублей. Также с завода взыскали госпошлину 3000 рублей.
Решение суда еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в течение месяца.