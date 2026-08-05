Лишившийся руки свердловчанин отсудил у предприятия 1,5 миллиона рублей

— Мужчина очищал наклонный транспортер от намерзшего льда. Заметив в транспортерной яме нить от конвейерной ленты, он спустился вниз. Сотрудник хотел ее удалить. Но рукав защитного костюма зацепился за вал механизма. После чего кисть правой руки работника затянуло под вал, — сказано в сообщении.