В Тульской области украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries

В ночь на 5 августа в Тульской области украинскими БПЛА был атакован крупный логистический центр компании Wildberries. Об атаке сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем официальном телеграм-канале.
«Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников, — написал Миляев. — По оперативной информации зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Валдберис с последующим его возгоранием».
Глава региона добавил, что пожарные расчеты ликвидируют возгорание.
«По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил Миляев.
Представители Wildberries подтвердили факт атаки.
«На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание, — пишет пресс-служба компании. — На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты».
Это уже не первая атака на объекты Wildberries за последние недели. Накануне, 4 августа, от ударов БПЛА пострадал логистический комплекс объединенной компании Wildberries и Russ в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области.
3 августа, беспилотники атаковали складской комплекс компании во Владимирской области, где пострадали три человека.
В Самарской области ночью 2 августа был атакован беспилотниками логистический центр Wildberries. 31 июля БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Волгограде, 30 июля были атакованы логистические объекты компании в Пензе и Сарапуле. В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада эвакуировали сотрудников, в результате атаки пострадал один человек. В Сарапуле персонал также был заблаговременно эвакуирован, пострадавших не было.
Днём 29 июля был локализован пожар в логистическом комплексе компании в Рязани. Большую часть товаров, по сообщению пресс-службы, удалось сохранить.
24 июля после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Также компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.
22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.