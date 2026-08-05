Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ вызвали пожар в городе за 1000 км от фронта

В Татарстане зафиксирована атака беспилотников со стороны Украины. Один из городов республики, Зеленодольск, оказался в зоне поражения.

В Татарстане зафиксирована атака беспилотников со стороны Украины. Один из городов республики, Зеленодольск, оказался в зоне поражения.

Глава местной администрации Михаил Афанасьев через свой телеграм-канал проинформировал о возникшем возгорании. Населенный пункт отделяют от линии боевого соприкосновения порядка 1000 километров.

По уточнённым данным, пламя охватило гражданский объект. Пожарные расчёты справились с огнём в короткие сроки.

В данный момент на месте происшествия продолжают дежурить экстренные службы. Медицинская помощь никому не потребовалась, погибших и раненых нет.

Афанасьев добавил, что в районе пока действует предупреждение об угрозе новых атак с воздуха. Ситуация остаётся на контроле.

Отменили угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше