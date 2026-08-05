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В двух городах Удмуртии включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в двух городах и восьми муниципалитетах Удмуртии, включая Сарапул и Сарапульский район. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Угроза атаки БПЛА объявлена в двух городах и восьми муниципалитетах Удмуртии, включая Сарапул и Сарапульский район. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

Сирены включены в Можге и Сарапуле, а также в Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском и Каракулинском районах.

Ольга Абрамова призвала найти укрытие, избегать открытых пространств, не находиться рядом с окнами. «Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы по номеру 112», — написала она в Telegram-канале.

С 4:45 мск в аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Мера, как объяснили в Росавиации, необходима для обеспечения безопасности.

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