В двух городах Удмуртии включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

Ольга Абрамова призвала найти укрытие, избегать открытых пространств, не находиться рядом с окнами. «Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы по номеру 112», — написала она в Telegram-канале.