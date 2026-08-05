Губернатор сообщил детали о сбитии 22 БПЛА над Воронежской областью

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменили в 7:32 среды, 5 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.
Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 22 беспилотника в небе над восемью районами региона.
По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений не зафиксировано.
Как сообщили в Минобороны РФ, с восьми вечера 4 августа до восьми утра 5 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 475 украинских БПЛА самолетного типа.
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