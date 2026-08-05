Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области доведено до суда дело о финансировании экстремизма

Выявить и зафиксировать противоправные действия удалось благодаря работе сотрудников ФСБ и МВД.

В Балахнинском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 54‑летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, на протяжении семи месяцев он систематически переводил деньги на счет организации, признанной судом экстремистской.

Выявить и зафиксировать противоправные действия удалось благодаря совместной работе сотрудников УФСБ и следователей следственной части ГСУ ГУ МВД России по региону.

Сейчас материалы дела переданы в суд — предстоит рассмотрение по существу.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше