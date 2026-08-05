В Нижегородской области доведено до суда дело о финансировании экстремизма

В Балахнинском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 54‑летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным правоохранителей, на протяжении семи месяцев он систематически переводил деньги на счет организации, признанной судом экстремистской.
Выявить и зафиксировать противоправные действия удалось благодаря совместной работе сотрудников УФСБ и следователей следственной части ГСУ ГУ МВД России по региону.
Сейчас материалы дела переданы в суд — предстоит рассмотрение по существу.
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